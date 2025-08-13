Gigi Becali își cere scuze în fața lui Mihai Rotaru și Dan Șucu: ”Să fim prieteni. Să mă ierte!”

Gigi Becali a vorbit, în cursul zilei de miercuri, despre scandalul izbucnit în urma modificării regulamentului FRF.

Mihai Rotaru și Dan Șucu au contestat schimbarea regulii, în contextul în care a avut loc în urma solicitării unei singure echipe.

Mai târziu, echipele au fost invitate de LPF la Adunarea Generală, iar conflictul s-a aplanat în urma unei discuții.

Acum, latifundiarul din Pipera și-a cerut iertare celor doi omologi ai săi pentru afirmațiile făcute zilele trecute.

„Sănătate și domnului Șucu, și domnului Rotaru, să fie sănătoși. Să fim prieteni. Câteodată mă mai enervez, mai zic și eu câte ceva, dar să mă ierte!

Dacă nu le transmiteți voi, o să le zică prietenii. Pe asta trebuie s-o zic, pentru că dacă mâine mă împărtășesc, nu am cum să mă împărtășesc câtă vreme nu le cer iertare”, a spus Becali, într-o intervenție telefonică la Fotbal Club.