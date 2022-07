Gigi Becali își pune cenușă în cap: „Acum îmi dau seama că a avut dreptate”

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a recunoscut că Florin Tănase avea dreptate când se plângea de subțirimea lotului.

„Acum îmi dau seama că a avut dreptate Tănase” că FCSB nu are lot, a recunoscut Gigi Becali

Mijlocașul Florin Tănase a declarat, după FCSB – “U” Cluj-Napoca 1-1 din Etapa 1 a Superligii, că vicecampioana are un lot subțire. După două săptămâni, Gigi Becali a recunoscut că jucătorul avea dreptate.

„Ne gândim să luăm jucători, să ne calificăm în grupe, ce să tot vorbim dacă îl lăsăm sau nu? Sunt nebun dacă avem rezultate? Îmi place cum joacă echipa. Bine, și cu Petrea juca bine, dar la un moment dat și-a pierdut busola. Ce rost are să mă bag?

La ora asta, nici n-am ce schimbări să fac. Ce să schimb? Nici n-avem lot. Acum îmi dau seama că a avut dreptate Tănase. Ce atacant să bagi, pe cine? L-a băgat pe Lixandru. L-a băgat pe Șut în locul lui Ianis Stoica și pe Oaidă în locul lui Coman (n.r. – în returul cu Saburtalo Tbilisi din Conference League).

Nici n-ai ce să schimbi, trebuie să întărim lotul”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

„Probabil și lotul nu este atât de numeros pe cât ar trebui să fie”, spunea Florin Tănase după meciul cu “U” Cluj-Napoca

Pe 17 iulie, FCSB a jucat pe Arena Națională, împotriva celor de la “U” Cluj-Napoca, în prima etapă din noul sezon al Superligii. Scorul final a fost 1-1, iar după meci mijlocașul Florin Tănase a făcut unele declarații care i-au adus multe critici.

„Un joc modest al nostru, chiar dacă am avut câteva șanse de a înscrie. (…) Probabil și lotul nu este atât de numeros pe cât ar trebui să fie. Multă lume spune: ‘Domne, lotul, lotul!’. Dar avem și copii. ‘Avem cel mai bun lot’. De unde? Suntem puțini!”, a declarat Tănase.

Imediat, managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a afirmat că nu are niciun sens ce a spus Florin Tănase. „Nu am pasat? De ce nu am pasat, Tase? Nu am pasat că ai ținut mingea, că nu ai alergat”, a reacționat el.

La rândul lui, Gigi Becali l-a pus la zid pe jucător. „Tănase e și patron și antrenor, nu ați văzut? Joacă bă, fotbal, că nu ai jucat nimic, nu mai sta să faci tu echipa. Spune el că nu avem lot”, a spus patronul FCSB.