Gigi Becali l-a distrus din nou și anunță schimbări radicale la FCSB

Gigi Becali critică dur evoluția lui Octavian Popescu și pune sub semnul întrebării viitorul fotbalistului la FCSB, declarând public că și-a pierdut speranța în tânăr după ultimele prestații dezamăgitoare din Superliga și Europa League.​

În urma meciului FCSB – Bologna, în care Octavian Popescu a intrat pe teren în repriza a doua fără să se remarce, patronul Gigi Becali a oferit declarații tranșante. El a spus că Popescu a fost un „pariu pierdut” și că tânărul jucător nu mai arată dorință sau determinare. Becali a subliniat că atunci când Popescu avea 18 ani, era cel mai promițător membru al lotului, dar odată cu faima au apărut și schimbările de comportament: mașină, apartament, tatuaje, frizuri, toate semne ale unei vedetisme nefondate.​

În aceeași intervenție, Becali a menționat că „la fotbalul mare trebuie să câștigi dueluri și să ai bărbăție – la Popescu nu se mai vede asta”. Patronul FCSB l-a comparat pe Popescu cu alți tineri din lot și a avertizat că vedetismul prematur poate afecta negativ cariera oricărui fotbalist. A folosit exemplul lui Stoian – venit cu părul lung, dar care s-a tuns și s-a comportat serios – ca model de urmat pentru tinerii sportivi.​

Becali a transmis public că salariul mare oferit lui Popescu nu se justifica și că tânărul riscă să nu mai joace la nivel înalt dacă nu revine cu picioarele pe pământ. „S-ar putea să mori aici”, a spus patronul, subliniind importanța modestiei și a muncii.

„Tavi Popescu? Nu e fotbalist de anvergură. El e fotbalist de fotbal de sală, nu e de fotbal mare. La fotbalul mare, trebuie să câștigi dueluri. Când intri în minge, trebuie să te duci cu putere, cu bărbăție. Vine mingea la el, se ondulează din corp. E pierdut pariul, așa cred. La 18 ani, era jucătorul principal al nostru. Coman îmi zicea că e conștient că nu poate juca în fața lui Tavi, dar lui, după aia, i-au intrat fumurile în cap – mașină, apartament, gagică, altă gagică. Adică un fel de vedetă. Se vede că a început cu tatuaje. Își fac tatuaje fotbaliștii mari, starurile, dar tu nu ai cum. Dacă tu îți faci frizură când nu ești încă vedetă…

Ai văzut, Stoian s-ar putea să ajungă. A venit ca vedetă cu păr lung, dar s-a tuns, a venit cuminte. Dacă începe și el să facă tatuaje și frizuri, nici el nu ajunge. Dar din ce îl văd până acum pe Stoian, are comportament de băiat cuminte, serios, muncitor.

Tavi și comentează. Tu n-ai voie să comentezi la arbitri, mă! Tu n-ai arătat nimic în fotbalul ăsta. Eu doar te-am ridicat și te-am umflat eu. Ți-am dat ca prostul salariu mare, am avut încredere în tine, dar s-ar putea să mori aici. Trebuie să ai mintea întreagă. Fii smerit, taci din gură, n-ai arătat nimic la fotbal. N-ai voie să comentezi. Ești nimeni în fotbal, taci din gură!

Am tot zis să îl forțez pe George Popescu. Talent are cu carul și am zis să-l vedem, dar aseară mi-am dat seama că e deja un pariu pierdut. Trebuie să spunem adevărul”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.