Gigi Becali l-a ironizat pe Mihai Rotaru: „Am bătut o echipă cu 11 jucători mai buni”

Finanțatorul lui FCSB, Gigi Becali, l-a ironizat pe Mihai Rotaru, acționarul majoritar al Universității Craiova, după ce acesta a avut un mesaj războinic pentru jucătorii și suporterii echipei înaintea meciului.

„Acum noi avem meciul cu FCSB. Trebuie să murim pe teren la acest meci, adică trebuie să câştigăm. Trebuie să arătăm de ce foarte mulţi consideră că avem cel mai bun lot din România.

De ce nu arătăm în teren acest lucru? Ăsta este proiectul nostru pe termen foarte scurt.” a declarat Mihai Rotaru, la Fanatik.

Gigi Becali a dat o replică după meci.

„Ca să fac o mică ironie, că am zis că nu o mai fac, dar fac totuşi. Am zis să nu se supere Dumnezeu pe mine: mă noi am făcut o mare performanţă, una dintre cele mai mari de când sunt în fotbal. Am bătut o echipă care pe toate posturile are jucători mai buni decât noi.

Ei toţi, 11, sunt mai buni decât ai noştri. Îţi dai seama ce mare performanţă am făcut? Cum se poate aşa ceva?” a spus Gigi Becali, luni dimineaţă, la palat.