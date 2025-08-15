Gigi Becali l-a ironizat pe Mihai Rotaru după calificarea FCSB în play-off-ul Europa League

FCSB este singura echipă românească rămasă în preliminariile UEFA Europa League, după ce a trecut de Drita cu 3-1 în deplasare și s-a calificat în play-off, unde o va întâlni pe Aberdeen, echipă din prima ligă a Scoției. Meciurile sunt programate pe 21 și 28 august.

Rivalele CFR Cluj și Universitatea Craiova vor evolua în play-off-ul UEFA Conference League, după ce CFR Cluj a fost eliminată de Braga, iar Craiova a trecut de Spartak Trnava.

După meci, Gigi Becali, patronul FCSB, nu a ratat ocazia să-și ironizeze rivalii. Acesta a dezvăluit că l-a sunat pe Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, și i-a transmis: „Bă, Mihai, nu vezi cât de rău sunt? Că eu sunt și împotriva interesului meu. Eu nu mint, așa e”.

Becali a subliniat că FCSB este în prezent singura echipă din România cu șanse reale la grupele Europa League.

„Am vorbit cu Rotaru. I-am zis: «Bă, Mihai, nu vezi cât de rău sunt?» Că eu sunt și împotriva interesului meu. Eu nu mint, așa e.