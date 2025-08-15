Gigi Becali l-a ironizat pe Mihai Rotaru după calificarea FCSB în play-off-ul Europa League

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat vineri, 15 august 2025, ora 13:53,
Gigi Becali
Gigi Becali

FCSB este singura echipă românească rămasă în preliminariile UEFA Europa League, după ce a trecut de Drita cu 3-1 în deplasare și s-a calificat în play-off, unde o va întâlni pe Aberdeen, echipă din prima ligă a Scoției. Meciurile sunt programate pe 21 și 28 august.

Rivalele CFR Cluj și Universitatea Craiova vor evolua în play-off-ul UEFA Conference League, după ce CFR Cluj a fost eliminată de Braga, iar Craiova a trecut de Spartak Trnava.

După meci, Gigi Becali, patronul FCSB, nu a ratat ocazia să-și ironizeze rivalii. Acesta a dezvăluit că l-a sunat pe Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, și i-a transmis: „Bă, Mihai, nu vezi cât de rău sunt? Că eu sunt și împotriva interesului meu. Eu nu mint, așa e”.

Becali a subliniat că FCSB este în prezent singura echipă din România cu șanse reale la grupele Europa League.

„Am vorbit cu Rotaru. I-am zis: «Bă, Mihai, nu vezi cât de rău sunt?» Că eu sunt și împotriva interesului meu. Eu nu mint, așa e.

Minim 12-13 milioane luăm dacă ne calificăm. Noi, la ora asta, suntem calificați unde CFR și Craiova trebuie să se bată ca să poată să ajungă. Nu mă interesează ce adversari au ei.

Eu zic în ce situație ne aflăm. Situația noastră e că suntem într-o încăpere unde ei nu au legitimație să intre, cel puțin în acest moment”, a declarat Gigi Becali, la DigiSport, după triumful din turul al treilea preliminar al UEFA Europa League.

fcsbmihai rotarugigi becaliuniversitatea craiova
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport