Gigi Becali l-a remarcat din nou: „E mai bun pe zi ce trece”

FCSB a trecut cu 1-0 de Oțelul în etapa a 11-a din SuperLiga, datorită golului marcat de Florin Tănase din penalty, obținut de Juri Cisotti.

După meci, Gigi Becali a lăudat evoluția lui Darius Olaru, considerând că mijlocașul este „mai bun pe zi ce trece” și că va reveni treptat la forma avută înainte de accidentarea la umăr din acest an. Becali a precizat că în meciurile importante Cisotti și Miculescu sunt prima variantă pe benzi, iar pentru partida cu Craiova este posibil să joace și Stoian pe postul de număr 10.

De asemenea, Becali dorește să-l folosească pe Olaru în ambele partide, apreciindu-l ca un jucător care aleargă mult și are spirit de luptător. În acest sezon, Olaru a disputat 16 meciuri, a marcat patru goluri și a oferit o pasă decisivă, având o cotă de piață de 7.5 milioane de euro potrivit Transfermarkt.

„Deci, pentru meciul cu Craiova vor juca David Miculescu și Cisotti în benzi. Acum, joi, doar o repriză Cisotti cu Miculescu cu Young Boys. O repriză, atât.

Cisotti și Miculescu în meciurile tari sunt prima variantă. O să vedem ce combinații facem.. O să vedem, nu știu. Poate joacă număr 10 Stoian.

Poate ne gândim și joacă Olaru în meciul de joi tot meciul… să vedem, nu suntem siguri. Am nevoie în ambele meciuri, aleargă mult, e luptător. Darius Olaru e mai bun pe zice ce trece, mai bun”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.