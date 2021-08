Gigi Becali, „scos la tablă”! Cum l-a „evaluat” Edi Iordănescu după două săptămâni la FCSB

Înainte de a deveni noul antrenor al celor de la FCSB, Edi Iordănescu a trecut în contract mai multe clauze prin care să aibă mână liberă de la Gigi Becali în ceea ce privește echipa.

Astfel, patronul vicecampioanei României nu are voie, printre altele, să-și critice public jucătorii sau antrenorul. După aproape două săptămâni de la instalarea pe banca tehnică a bucureștenilor, Edi Iordănescu a făcut raportul cu privire la comportamentul lui Gigi Becali, de care se declară mulțumit, nevând ce să-i reproșeze acestuia.

„Am făcut o analiză înainte să iau decizia de a veni la FCSB, îmi asum această decizie până la capăt. Eu am foarte multă încredere, este o provocare. Cu cât provocarea este mai mare, cu atât și ambiția mea este mai mare.

Nu e un moment ușor, e o perioadă greu de digerat, am avut și puțină neșansă, mă refer la accidentările care au apărut. Am pierdut trei jucători într-o săptămână: Moruțan, Tănase și Coman. Doi au fost într-o zi. Până în momentul de față, Gigi Becali s-a comportat exemplar în raport cu mine, s-a ținut de cuvânt, nu am nici cel mai mic reproș.

Săptămână asta vorbim non stop pentru că nu avem meci. A fost foarte echilibrat în pozițiile publice pe care le-a luat, așa cum mi-a promis. Chiar nu am discutat despre primul 11, despre schimbări, de ce n-a intrat x sau y.

Deci e cum mi-a promis, am mână liberă. Sigur, el mă întreabă, vrea să știe, e încrezător, ca și mine. Pentru mine e bine, ne oferă liniște, iar jucătorii tineri pot crește. Noi ne dorim să-l avem tot timpul lângă noi”, a declarat Edi Iordănescu, pentru Digi Sport.

