Gigi Becali, la un pas de transferul cu numărul 11 al verii! Cine este fotbalistul pentru care luptă sa îl aducă la FCSB!

FCSB s-a calificat în Conference League, iar Gigi Becali vrea să formeze o echipă puternică. După ce l-a adus în atac pe atacantul Andrea Compagno, patronul FCSB-ului este foarte aproape să aducă și un fundaș.

Potrivit Digi Sport, Kevin Boli, stopperul de la FC Botoșani, este foarte aproape de a ajunge la FCSB, deși a sosit chiar în această vară la trupa moldavă.

Kevin Boli, la FCSB!?

Conform sursei precizate, FC Botoșani ar urma să încaseze de la FCSB suma de 350 de mii de euro, mult mai mult decât oferise CFR, celălalt club interesat de serviciile fundașului central.

„Boli pleacă pentru un preț potrivit, iar eu găsesc un alt fundaș central!”

„Nu știu, nu am avut o discuție foarte serioasă cu nimeni. Boli e jucătorul meu. Eu am văzut niște becalisme că îl ia cu 20-35.000 de euro. Este jucătorul nostru până la finalul acestui an, după îl poate lua. Sau poate în decembrie când intră în 6 luni.

Boli poate pleca de la noi pentru un preț rezonabil. Dacă îl vrea FCSB, eu cred că au nevoie de fundaș, așa că vedem. Eu aștept să am o discuție și după o să vedem dacă pleacă sau nu de la mine. Nu avem ce să schimbăm. Înțeleg că Bouhenna nu e pe placul lui Mihai, iar alt jucător… Mihai nu îl preferă pe Haruț.

Boli pleacă pentru un preț potrivit, iar eu găsesc un alt fundaș central. Eu am stabilit un preț potrivit, îl știe cumpărătorul, dar deocamdată nu… Sper să avem o discuție pe subiectul ăsta ca să lămurim lucrurile”, a declarat Valeriu Iftime, pentru Pro Arena.

Kevin Boli are 31 de ani și este fundaș central. A ajuns prima dată în România la Viitorul, în vara anului 2015. A mai jucat pentru CFR, iar în această vară, Botoșani l-a readus gratis din Turcia.