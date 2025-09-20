Gigi Becali lămurește misterul banderolei la FCSB. Ce se întâmplă cu viitorul lui Darius Olaru

Florin Tănase rămâne căpitanul FCSB, după ce Gigi Becali a decis să păstreze banderola pentru mijlocașul ofensiv, în defavoarea lui Darius Olaru, care a evoluat fără statut de lider în partida cu FC Botoșani. Patronul formației roș-albastre consideră că Tănase merită să conducă echipa pe teren, iar Olaru, deși vrea mai mult, va avea ocazia să joace titular meciul din Europa League cu Go Ahead Eagles.

Gigi Becali a explicat public că Florin Tănase este căpitanul FCSB și nu se pune problema ca banderola să fie predată altcuiva, indiferent de situație. Chiar dacă echipa trece prin momente dificile, Becali îl susține pe Tănase să continue în rolul de lider, precizând că „joacă echipa prost, Tănase face ceva”.

Despre Darius Olaru, Becali a spus clar că va juca titular pe 25 septembrie, în duelul cu Go Ahead Eagles din faza principală a Europa League, și nu va fi schimbat indiferent de evoluția sa. Patronul nu are este supărat pe Olaru, dar consideră că momentul său de formă nu justifică statutul de căpitan.

În același timp, Becali a avut un nou atac verbal la adresa lui Valeriu Iftime, patronul FC Botoșani, despre care a spus că „vrea și el să mai fie băgat în seamă„ și l-a ironizat cu aluzii la lipsa investițiilor în jucători. Becali l-a poreclit „Iftime-Șampanie”, glumind că acesta ar vorbi doar sub influența festivă.

„Nu au mai ținut cont. Conta cine era căpitan? Plus de asta, Tănase este prea bun ca să o mai predea. De ce să renunțe el? Tănase este, de fapt, căpitanul la echipa asta. Cum să mai predea Tănase banderola? Joacă echipa prost, Tănase face ceva.

Nu sunt supărat pe Olaru. El vrea mai mult, dar atât poate în momentul acesta. El o să joace tot meciul în Olanda. Chiar dacă joacă prost, eu nu-l schimb.

„Charalambous nu pleacă nicăieri. Iftime, săracul… Dacă stau acum să vorbesc despre Iftime. Vrea și el să mai fie băgat în seamă. Parcă îl văd peste câteva luni la retrogradare. Nu vezi ce minte are, îl interesează de Charalambous pe el. Și tu puteai să faci, să iei campionate, ești de 10 ani în fotbal (n.r. Valeriu Iftime).

E om de afaceri el, dar n-am auzit să dea vreodată un milion de euro pe vreun jucător sau măcar 500.000 de euro. Eu o să-i trimit la fiecare meci câte o șampanie. El este ‘Iftime-Șampanie’, noi așa îi zicem. Dacă îi dai șampanie vorbește aiurea. Când bea două vorbește și el aiurea”, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.