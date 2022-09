Gigi Becali mai amenință un jucător al FCSB-ului: „La revedere, tată, și cu el. Nu îi țin!”-Cine poate părăsi echipa curând!

FCSB a realizat un număr destul de mare de transferuri în această vară, însă Gigi Becali nu este impresionat de toți jucătorii aduși. Este și cazul lui Marco Dulca, venit de la Chindia Târgoviște.

Mai exact, Becali a declarat că îi mai dă o șansă mijlocașului, ținând cont că a fost pe teren la calificarea în grupe (contra Vikin), însă dacă va „călca” strâmb, patronul va renunța la el.

„Îl mai încerc!”

„Dulca nu prea ține șurubelnița bine în mână. O să-l mai încerc. A ținut-o bine, dar…

Care e treaba. Având în vedere că eu sunt un om al recunoștinței, spun așa: iau lucrurile alea rele și ale bune și le pun în balanță.

Am văzut că nu prea ține bine șurubelnița. Dar hai să vedem, îl mai încerc, pentru că având în vedere că m-am calificat cu el pe teren, cu el și cu Oaidă, când am jucat cu ăștia din Israel, atunci acord niște circumastanțe și încă o șansă, două în plus.

Dacă văd că o să intre iar și o să-i tremure mâna la mandrină și la menghină… păi strici piesa, ea trebuie să fie bine făcută. La revedere, tată, și cu el. Nu îi țin”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro Arena.