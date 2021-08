Gigi Becali, nemulţumit din nou de Moruţan: ,,Dacă mi-l dădea cineva gratis, nu-l luam”

Olimpiu Moruţan are un început de sezon oscilant la FCSB, iar Gigi Becali, patronul echipei a observat asta după ultimul joc.

Fotbalistul de 22 de ani a evoluat în meciul câştigat cu Gaz Metan Mediaş la limită, scor 1-0, însă patronul ,,roş-albaştrilor” a decis să-l schimbe pe acesta la pauză.

Gigi Becali se declară nemulţumit de jocul ,,perlei” sale. Acesta spune că dacă cine i-l propunea în acest moment gratis, nu îl lua.

,,Sunt mulțumit, dar nu în totalitate. Din moment ce ai 1-0 și controlezi jocul, eu vreau să dau 2-0 și să stau liniștit. Eu cred că la echipa asta trebuie să merg ca la spectacol, așa văd eu.

Moruțan juca mai bine la 18 ani decât acum, dacă mi-l dădea cineva gratis nu îl luam. A greșit toate pasele la mijlocul terenului, nu știu ce se întâmplă cu el. Vreau să fie totul mai limpede, vreau mai multă posesie. Zicea Tănase că nu am avut ocazii, noi am avut ocazii. Am avut bară, a scăpat și Ianis Stoica de două ori.”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro X.