Gigi Becali nu a mai suportat și a răbufnit: ”E prima dată în viața mea când spun asta”

FCSB a pierdut pe Arena Națională în fața lui FC Argeș, scor 0-2, în etapa a șaptea din Superliga României.

Gigi Becali era foarte încrezător în urmă cu doar câteva săptămâni, însă acum, omul de afaceri a dezvăluit că are emoții că nu va mai prinde play-off-ul.

”Acum nu mă gândesc la campionat, mă gândesc la play-off. E prima dată în viaţa mea când spun că mă gândesc la play-off. Nu e problemă că sunt șapte puncte. Problema e jocul echipei.

Nu poţi să câştigi un meci cu un singur jucător în teren, Tănase. Nu poate Tănase să câştige singur un meci. A jucat şi Toma, n-a pierdut o minge. A jucat şi Lixandru, dar nu poţi în trei jucători să câştigi în meci”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.