Gigi Becali nu are milă de Iordănescu și Lăcătuș: ”Păi, spune, băi, cum s-a întâmplat! De ce eşti găinar?”

Conflictul dintre CSA Steaua și Gigi Becali este departe de a se fi terminat.

Omu de afaceri este nemulțumit de Anghel Iordănescu și Marius Lăcătuș cei care susțin proiectul celor de la CSA.

Gigi Becali susține că cei doi știu cum s-a făcut cedarea echipei.

”M-a dezamăgit (n.r. – Iordănescu) pentru că el ştie ce s-a întâmplat. Mi-a cerut bilete, a dat telefoane, iar după să fii împotriva mea? Dacă era un om onest… el ştie adevărul, Lăcătuş ştie adevărul. Ştii că au semnat zeci de generali, că au semnat nu ştiu câţi din ministere, de ce nu spui adevărul?Dacă eşti găinar, nu spui adevărul! Păi, spune, băi, cum s-a întâmplat! De ce eşti găinar? M-a sunat, am vorbit, nu sunt supărat pe el, dar sunt şi eu om, ştiu câţi bani am băgat, ştiu cât am luptat! Eu sunt mai puternic decât ei toţi la un loc!”, a spus Gigi Becali în emisiunea Fotbal Show, de la Prima Sport 1.