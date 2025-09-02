Gigi Becali nu l-a iertat pe Mihai Rotaru pentru ce i-a făcut în trecut: ”Mi l-a propus cu bani, dar l-a dat gratis în altă parte”

FCSB a remizat pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 2-2, în etapa 8 din SuperLiga.

La finalul partidei, Gigi Becali anunțat că va face anumite schimbări în cadrul echipei.

Patronul a afirmat că va mai transfera un fundaș central, fiind vorba despre Leo Bolgado, de la CFR Cluj.

De asemenea, Becali a subliniat că nu a uitat cum l-a pierdut pe Markovic.

”Dacă, de exemplu, Ngezana n-ar greși, păi ar costa 100 de milioane de euro.

Dacă, de exemplu, ar ști cu mingea, Dawa ar costa 150 de milioane. Are viteză, forță, dar n-are tehnică la picior, că de unde să-i găsești pe ăia? Dar Leo Bolgado, probabil, e că nu…

Domn’e, eu când nu vreau un jucător, ai văzut cum fac eu?

Cum fac? Păi, nu-l vreau, ia-l! Gratis, zic. Cum gratis? Păi, gratis. Ia-l, convinge-l! Ei vor un jucător. Domn’e, îl dăm pe Leo Bolgado. Păi, dacă tu nu-l vrei, mai ceri și un milion pe el? Dacă nu-l mai vrei, dă-l mă.. Cum să nu-l vreau eu acum pe Chiricheș și să zic dă-mi și 300.000 pe el? Nu, mă, ia-l.

Întreabă-i tu pe toți din fotbal, m-au întrebat: ‘Cât vrei pe Perianu?’. ‘Niciun ban’. ‘Păi de ce?’. ‘Păi dacă vreau să-l dau, cum să cer bani pe el?’. Convinge-l. Ia-l, mă.

Ei o să ceară un milion trei sute, un milion șapte sute, două milioane două sute. Păi, nu știu, eu așa cred, că ei așa fac. Eu așa… Ia-l, n-am nevoie. Mi l-a propus Craiova în trecut pe Markovic cu bani, dar l-a dat gratis în altă parte, la Farul. Dacă tu nu-l mai vrei, zici «mersi» că scapi de el.

Eu vreau un fundaș central adevărat, unul gen Ngezana. mai greu, dar măcar gen Dawa să fie.

Chiar și Bolgado. Nu îmi displace, e mai lent, dar dă cu capul. Păi da, normal (n.r. să vină gratis). O să ceară un milion două sute, un milion cinci sute, nu are rost, ce rost are să vorbesc?”, a spus Becali, conform fanatik.ro.