Gigi Becali nu l-a iertat pe Mircea Lucescu după Cipru – România 2-2: „N-am mai văzut așa ceva!”

Gigi Becali a lansat critici dure la adresa tacticii implementate de Mircea Lucescu în partida Cipru – România, încheiată 2-2, considerând că cei mai buni jucători nu au fost utilizați și acuzând lipsa de inspirație în alcătuirea echipei.

Gigi Becali a subliniat faptul că toți cei 7 jucători ai FCSB prezenți la lot au fost ținuți pe bancă, fapt ce l-a făcut să piardă interesul pentru meci și să urmărească altceva. Omul de afaceri a declarat: „Dacă ai 7 jucători, toți pe bancă, ce să te mai intereseze? Pentru ce să îi iei dacă îi ții pe bancă? N-am mai văzut așa ceva!”.

Becali a punctat că Mitriță și Baiaram sunt în prezent cei mai buni fotbaliști români, deși nu aparțin FCSB, iar absența lor din primul “11” a fost o greșeală majoră în opinia sa: „Părerea mea este că unul trebuia să joace”.

„N-am trăit meciul în niciun fel, că nu mă interesează. Dacă erau pe bancă băieții mei, nu m-am mai uitat. M-am uitat la altceva și am coborât, am mâncat, am văzut 2-0. Mi-a zis MM că e 2-1. Vorbeam cu el la telefon. Nu m-am uitat. Nu mă interesează.

Dacă ai 7 jucători, toți pe bancă, ce să te mai intereseze? Pentru ce să îi iei dacă îi ții pe bancă? N-am mai văzut așa ceva! Ce să facem? Asta e! Nu pot să zic nimic. Dacă era altcineva vorbeam, dar e Mircea Lucescu, nu pot să zic nimic.

Am vorbit cu Șut acum. A zis că nu i s-a umflat și că îl doare la mers. Să dea Dumnezeu să fie ceva ușor! Ce pot să zic este că cei mai buni jucători sunt Mitriță și Baiaram. Ăștia sunt cei mai buni jucători la ora asta și nici nu sunt ai mei. Nu au jucat.

Îl bagi pe Sorescu? Bagă-l pe Miculescu în dreapta, scoate-l pe Man și bagă pe Mitriță sau Baiaram și bagă pe Miculescu în dreapta! Nu vorbesc de Lucescu pentru că îi port respect.

Cei mai buni jucători, Mitriță și Baiaram, nu au jucat. Nu pot să vorbesc de Lucescu, dacă era oricine altcineva, îți dai seama… Are o vârstă, o valoare. Sunt cei mai buni jucători Mitriță și Baiaram. Părerea mea este că unul trebuia să joace”, a spus Becali, citat de gsp.ro.