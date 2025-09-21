Gigi Becali nu renunță! Îl vrea pe Louis Munteanu în iarnă

FCSB pregătește transferuri importante în iarnă, iar Gigi Becali țintește aducerea lui Louis Munteanu de la CFR Cluj. Finanțatorul a anunțat că va aduce un fundaș central și un mijlocaș central, însă are în plan să-l mai transfere și pe atacantul de 23 de ani, pe care l-a dorit încă din vară.

În prezent, FCSB trece printr-o perioadă dificilă, cu doar un singur succes și șapte puncte în campionat, iar echipa este considerată „într-o formă groaznică” de presa olandeză înaintea meciului din Europa League cu Go Ahead Eagles.

Becali este hotărât să întărească lotul, menționând că Mihai Popescu va juca în Europa, iar Chiricheș nu mai poate oferi garanții. Transferurile sunt așteptate să se realizeze în mercato-ul de iarnă, iar finanțatorul a spus că va discuta cu „Tati” pentru a-l aduce pe Louis Munteanu, în ciuda regimului actual dificil al echipei.

„Sigur, sigur, vom mai lua un fundaș central, dar și un mijlocaș central. Pentru că m-am lămurit cu Mihai Popescu, va juca în Europa. Iar Chiricheș nu mai poate, mi-a zis și Pintilii. Deci e limpede că avem nevoie.