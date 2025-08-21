Gigi Becali nu renunță la Ianis Hagi: ”Oricând vrea el”

Ianis Hagi continuă să fie liber de contract după despărțirea de gruparea scoțiană Rangers.

Gigi Becali a vorbit din nou despre un viitor transfer al ”Prințului” la FCSB, deși au apărut informații în presă potrivit cărora Hagi ar fi ajuns la un acord cu Maccabi Tel Aviv.

Totuși, Becali a precizat că sosirea lui Ianis Hagi la ”roș-albaștri” depinde doar de dorința jucătorului.

„Asta o să vedem (n.r. – dacă Ianis Hagi la FCSB rămâne o variantă). Dacă am spus că portiţa e deschisă pentru el oricând, cum să o închid? El, oricând vrea, dă un telefon lui Gică şi zice: ‘Băi, Gigi, Ianis vine la FCSB.’ Eu imediat, pac-pac”, a spus Gigi Becali.