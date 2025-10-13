Gigi Becali nu renunță la Mario Tudose. Noua ofertă pusă pe masă de patronul lui FCSB

Gigi Becali nu renunță la intenția de a-l transfera pe Mario Tudose, fundașul de 20 de ani de la FC Argeș, însă abordarea patronului FCSB s-a schimbat radical.

Dacă în vară era dispus să ofere 1 milion de euro pentru tânărul cotat la 700.000 de euro de transfermarkt, Becali a decis acum să reducă la jumătate suma pusă pe masă: „Poate îi dau 500 de mii acum, exact așa este”, a dezvăluit acesta, explicând că folosește aceeași strategie de negociere învățată de la tatăl său, unde timpul crește prețul doar dacă vânzătorul acceptă pe loc.

„Voi mă cunoaşteţi. Fiţi atenţi, nea Spiru a murit acum, avea 106 ani. Tata dacă oaia nu era frumoasă nu o ţinea. Era o oaie care era cea mai urâtă, dar făcea cel mai bun lapte. A venit nea Spiru, i-a cerut o mie (n.r: de lei). ‘Ia-o azi cu 1.000 că dacă vii mâine o să-ţi cer 1.100’. A plecat, a venit a doua zi. ‘1.100’. A plecat. ‘Hai, mă, lasă’. ‘Mâine 1.200’. Până la urmă a cumpărat oaia cu 1.300. ‘Dacă nu dai banii azi, nu o mai iei’.

Dacă eu tot am învăţat de la tata. Eu am luat de la el deprinderile. Ti-am dat 1 milion (n.r: pe Mario Tudose). Banii sunt la Gigi Becali. Nu faci ce zice împăratul, la revedere.

Acum să vedem, poate îi dau 500 (n.r: de mii, în schimbul lui Tudose). Exact aşa e”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Tudose, titular în toate cele 12 partide ale argeșenilor din acest sezon de Superliga și autor al unui assist, este văzut drept soluția ideală pentru problema jucătorului U21 de la FCSB. Deși roș-albaștrii au testat mai mulți tineri – Mihai Toma, Ionuț Cercel și Alexandru Stoian –, cel din urmă a reușit chiar să înscrie, dar Becali își dorește consistență pe postul apărătorului tânăr.