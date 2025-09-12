Gigi Becali nu renunță la Mario Tudose! Transferul la FCSB, în această iarnă?

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat vineri, 12 septembrie 2025, ora 09:20,
Gigi Becali, proprietarul FCSB, nu a renunțat la ideea de a-l transfera pe fundașul central Mario Tudose de la FC Argeș. Într-o declarație pentru Fanatik, Becali a spus că mutarea nu s-a realizat în această perioadă de mercato deoarece prețul cerut de piteșteni a fost prea mare. „A rămas pentru la iarnă. Dar prețul de acum a fost pentru că aveam nevoie de un jucător U21,” a explicat Becali.

Totodată, acesta a precizat că la iarnă va urmări evoluțiile lui Tudose și nu exclude să revină cu o ofertă mai mică de 500.000 de euro, considerând că suma de un milion de euro cerută este exagerată pentru un jucător tânăr.

„(n.r. A rămas pista deschisă pentru la iarnă?) Da. A rămas pentru la iarnă. Dar prețul de acum a fost acum că aveam nevoie de U21.

La iarnă, să vedem. Poate e jumătate de preț. Poate nu mai vreau. Să vedem cum se prezintă.

Cum să dai 1 milion de euro pe un copil? Dumnezeu m-a scăpat. Cum să dai 1 milion de euro pe un copil?

(n.r. E jucător de 3-4 sute de mii) Așa mi-a zis și Meme. Mi-a zis că e jucător de 3-4 sute de mii”, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.

Transferul nu s-a încheiat înainte de finalul perioadei de mercato deoarece Benfica deține jumătate din drepturile jucătorului, iar FC Argeș dorea un milion de euro doar pentru partea lor.

