Gigi Becali nu s-a mai putut abține și a distrus trei jucători după eșecul cu FC Argeș: Am greșit! Nu joacă nimic!”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut o reacție virulentă după înfrângerea surprinzătoare cu FC Argeș, scor 0-2, într-un meci disputat pe Arena Națională, etapa a 7-a din Superliga. Becali și-a criticat dur jucătorii Dennis Politic, Denis Alibec și Tavi Popescu, recunoscând că a greșit strategia și schimbările, accentuând criza prelungită a campioanei României, care rămâne la 14 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Gigi Becali și-a asumat responsabilitatea pentru eșec, spunând: “Am greșit, l-am băgat pe Politic care nu joacă nimic… mai bine îl lași pe Olaru, care mai joacă ceva, mai bine și pe Cisotti.” Patronul FCSB a regretat decizia de a-l trimite pe teren pe Politic și a adăugat că “Alibec nu a contat deloc”, criticându-l pentru ratarea unor situații importante.

Eșecul cu FC Argeș prelungește criza pentru FCSB, care ocupă locul 5 după 7 runde și se află la 14 puncte în spatele Universității Craiova. Urmează returul cu Aberdeen, un duel decisiv pentru play-off-ul Europa League, programat joi seara, 28 august, pe Arena Națională.

Becali a catalogat evoluția unor jucători drept dezamăgitoare.

„Nu știu ce se întâmplă, nu am idee, de unde să am, fotbalul se joacă bărbătește și în viteză, joci previzibil și nu dai gol. Am greșit, l-am băgat pe Politic care nu joacă nimic, mai bine îl lași pe Olaru, care mai joacă ceva, mai bine și pe Cisotti, care mai face ceva, decât pe George (n.r. Tavi Popescu) care greșește.

Încă o greșeală, trebuia să jucăm cu Thiam de la început, am vorbit cu MM, a zis că îmi dă o informație, trebuia să jucăm cu Thiam de la început, astea sunt greșelile făcute de mine.

Singurul jucător a fost Tănase, dar nu poate să câștige un meci singur, plus Toma și Lixandru, nu ai cum să câștigi meciul doar cu ei.

Alibec, dă, mă, gol, ca de asta te-am luat, când scapi singur cu portarul, nu să joci aiurea. Despre George (n.r. Tavi Popescu) am vorbit cu MM, ca îl distrugem, să câștigăm meciuri, să îl mai băgăm.

E joc de bărbați, dar el face circăraie, gâdilă mingea, fii bărbat, câștigă mingea. Asta este situația, de unde m-am lăudat atât și că avem cea mai bună echipă, mă gândeam și la Politic, dar nu, nu se poate, dormi pe teren, trebuie să alerge pe teren.

Nu știu dacă e fotbalist, doarme pe teren. Eu v-aș ruga să nu mă mai sunați, că sunt penibil, eu din politețe vă răspund. Alibec nu a contat deloc. Ia uite-l și pe Politic, bă, băiatule, credeam că ești fotbalist (n.r. văzând niște imagini cu Politic, după meci)”, a spus Gigi Becali, la emisiunea „Fotbal Club” duminică seara, după ce FCSB a pierdut cu FC Argeș pe teren propriu.