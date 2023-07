Gigi Becali nu va fi prezent la FCSB-Dinamo: „Păi îi e frică leului vreodată de pădure?”

Gigi Becali a vorbit recent despre derby-ul FCSB-Dinamo, partida care va avea loc chiar în etapa a 2-a.

Latifundiarul din Pipera a anunțat că nu va fi prezent. Iată motivul invocat.

„Păi îi e frică leului vreodată de pădure?”

„Am avut două sentimente. În mod normal n-aș fi mers, dar m-au enervat cu ceva pe Facebook, că nu știu ce, că e noapte… adică vezi, dom’ne, lui Becali a început să-i fie frică. Păi îi e frică leului vreodată de pădure?

Așa că am vrut să mă duc, dar mi-a zis șeful Jandarmeriei: «Domnule Becali, dumneata ești om liber, mergi unde vrei în țara asta și noi trebuie să te protejăm. Te rog, nu îi mai incita. Să se aplice legea. Dacă nu ți-o plăcea ce lege aplicăm, ai să vezi».

Atunci am hotărât, pentru a nu-i incita, să nu mai merg deloc. Am zis: «Ce câștig eu?, fac ambiție cu ei?». Când eram tânăr, mă duceam în mijlocul lor. L-am luat pe ăla, pe Jean Pavel (n.r. – liderul ultrașilor Stelei), dintre 5.000 de inși. Am trimis 30, l-au luat și l-au adus la mine în lojă”, a mărturisit Gigi Becali, pentru Digi Sport.