Gigi Becali, planuri mărețe la FCSB: „Îi voi face salariul atât de mare și prime încât să nu mai plece!”-Pe cine vrea permanent la echipă!

Gigi Becali a vorbit recent despre Elias Charalambous. Patronul FCSB-ului îl vrea pe cipriot pentru multă vreme în funcția de antrenor.

Se pare că latifundiarul din Pipera pregătește o ofertă mare pentru tehnician. Mulțumit de rezultatele echipei sale sub comanda lui Charalambous, Becali dorește să îi mărească salariul antrenorului.

„Îi voi face salariul atât de mare și prime încât să nu mai plece!”

„Dacă am ofertă, dacă tu îmi spui să merg, merg. Dacă nu, rămân aici’. Asta mi-a spus Charalambous.

Pentru cuvintele astea, dacă ne ajută Dumnezeu, îi voi face salariul atât de mare și prime încât să nu mai plece în nicio țară din Arabia. Îi voi face salariul mare, îi vor da prime mari din calificări, să nu mai plece nicăieri.

El e are un an contract, până în vară. Dacă acum are cât vrea el, eu vreau pentru că el e un om extraordinar. O să văd în funcție de rezultate, vreau să-l țin.

Ca să-l țin trebuie să-i dau salariul mare. Îi fac 25.000 de euro dacă ne calificăm în cupele europene, nu vreau să mai plece!”, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.