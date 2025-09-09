Gigi Becali pregătește o schimbare importantă în lot după ratarea transferului lui Mario Tudose

Becali a decis să-l titularizeze pe tânărul fundaș transferat de la Farul, Ionuț Cercel, pentru a respecta regula U21 în defensiva FCSB-ului. Până acum, rolul de jucător under fusese ocupat de Mihai Toma, însă Pintilii susține că Cercel se descurcă foarte bine pe flancul drept, fiind apreciat pentru fizicul său și modul în care se integrează.

Mario Tudose a fost aproape de un transfer la FCSB, dar mutarea nu s-a concretizat din cauza pretențiilor financiare crescute ale FC Argeș. Becali era dispus să plătească un milion de euro, însă negocierile s-au blocat. Cercel, în schimb, a fost adus pentru 500.000 de euro și a acumulat deja cinci prezențe în acest sezon la echipa campioană.

Pintilii a povestit și despre singura dată când Becali a asistat la un antrenament, menționând că patronul nu a intervenit atunci, ci doar a privit din tribună. Secundul subliniază că Elias Charalambous rămâne antrenor principal, iar sarcinile la antrenament sunt împărțite în echipă, însă deciziile finale aparțin mereu patronului.

„Cercel se descurcă bine pe postul ăla, dar avem lipsuri, la dublură, de exemplu. Una e să ai doi fundași dreapta, alta e să îi ai pe Toma și pe Stoian.

Nu joacă bine Cercel un meci, trebuie să îi bagi pe Toma sau Stoian, să scoți alt atacant. Ne scărpinăm invers puțin. Cercel va fi la un nivel bun. Îl ajută și fizicul.

O dată a venit la antrenament, și-a pus un scaun și a stat la antrenament, dar nu s-a băgat, nu a zis nimic, nu mai știu cine era antrenor”, a declarat Mihai Pintilii, conform digisport.ro.