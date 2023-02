Gigi Becali, pregătit pentru play-off: „Îi bat pe toți. Îi năucesc în toate cele 10 meciuri. La revedere!”

Gigi Becali a vorbit recent despre campionat și despre echipa sa, FCSB. Latifundiarul din Pipera a făcut declarații războinice.

Mai exact, Becali a spus că FCSB va învinge toate formațiile. Iată ce a spus patronul bucureștenilor.

„Îi bat pe toți. Îi năucesc în toate cele 10 meciuri. La revedere!”

„Îl vreau pe Mititelu, nu Sepsi. De ce? Nu ca să am eu un aliat, ci să am pe unul care să bată celelalte echipe. Le va bate Mititelu de nu ai să vezi! Dumnezeu va face dreptate. Am încredere în Mititelu. Are echipă bună, joacă fotbal. Vreau și eu un… Dar oricum nu voi avea nevoie. Îi bat pe toți. Îi năucesc în toate cele 10 meciuri. La revedere!

Nu există alianțe în play-off. Nu fac o alianță împotriva mea. Echipele sunt împotriva mea individual. Mititelu nu e. Își va da viața cu ăia, iar cu mine… Și pe mine vrea să mă bată, dar nu va fi așa înrăit. E bine să fie și derby în Craiova, să fie război mare. Oricum Craiova lui Rotaru nu va conta.

Mititelu îi are pe Bahassa, Bauza și Baeten. Și Baeten e bun. Are trei jucători valoroși. Îl are și pe Achim. Nici în tinerețe nu juca așa. El le face totul jocul.

Mai sunt patru etape. Stai, că nu se știe pe ce loc o să fim. Eu vreau pe 1 sau pe 2. Avem un program mai ușor. Putem să terminăm sezonul regulat chiar pe locul 1”, a spus Gigi Becali, în cadrul unei conferințe de presă.