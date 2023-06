Gigi Becali, prima reacție despre transferul lui Alex Băluță la FCSB!

Gigi Becali, patronul clubului FCSB, a anunțat ce se întâmplă cu posibilul transfer al lui Alex Băluță, mijlocașul român în vârstă de 29 de ani, la gruparea roș-albastră.

„Bă, tată, știți că eu nu mint, iar Rotaru nu are de ce să se supere că aș încălca înțelegerea cu el despre jucătorii pe care îi vrem noi doi. Eu habar nu aveam că Rotaru îl vrea pe Băluță. Nici acum nu știu dacă îl vrea cu adevărat. Eu acum două săptămâni am discutat cu Băluță și i-am și făcut oferta. El mi-a zis că a vorbit și cu Rotaru, dar Mihai nu i-a făcut nicio o ofertă concretă. Deci nu m-am băgat peste Rotaru deloc că el nu îl ofertase pe Băluță. Acum aștept răspunsul de la băiat. Are oferta de la mine de două săptămâni”, a zis Gigi Becali pentru ProSport.