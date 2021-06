Gigi Becali, prosper şi în pandemie! „A fost de cinci ori mai bine!”

Gigi Becali se laudă că afacerile i-au mers excelent şi în perioada restricţiilor impuse de pandemia de coronavirus. Patronul FCSB a încasat o sumă importantă din tranzacţiile cu terenuri.

Becali susţine că preţurile au explodat în primă pandemie, iar suma pe care a încasat-o ar asigura bugetul FCSB pe mai bine de un sezon.

„Pentru mine nu a fost nicio perioadă grea, a fost chiar și mai bine de cinci ori. Păi cum așa? S-au dublat prețurile la terenuri. Și am vândut în pandemie terenuri la dublu preț decât era înainte.

Am vândut în pandemie, am luat 11 milioane (n.red. – euro) bani cash. Omul nu ține cont de pandemie, omul dă când vrea el și cât vrea el.

Toată averea, împlinirea asta toată e a Domnului, toate bogățiile. Și el mi-a dat mie și a zis bă, îți dau ție să administrezi. Dacă nu administrezi bine, vai de capul tău”, a declarat Gigi Becali la Antena 3.

Nici la fotbal lucrurile nu au stat rău pentru Gigi Becali. Chiar dacă nu a mai obţinut performanţe, FCSB a încasat sume importante pentru transferuri. Recordul, Denis Man, a umplut visteria clubului după transferul la Parma.

„Am vreo zece milioane în cont, ce vrei mai mult? Când ai zecemilioane în cont înseamnă că ești mulțumit.

Deci înseamnă că am făcut bine până acum. Am făcut și eu ce am putut și mă rog la Maica Domnului să mă ajute să fac mai mult…Vreau să fac un miliard! Nu vreau doar încă zece milioane” – a mai adăugat Becali.