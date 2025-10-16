Gigi Becali, pus la colț de un fost jucător în situația Mihai Popescu: „FCSB va pierde mult”

Raul Rusescu, fostul atacant al FCSB-ului, a ieșit public cu o opinie clară împotriva deciziei lui Gigi Becali de a renunța în vară la Mihai Popescu, fundașul central accidentat grav în meciul România – Austria. Patronul campioanei a anunțat recent că echipa nu se va mai baza pe serviciile jucătorului, însă Rusescu consideră că acesta merită sprijin și chiar o prelungire de contract.

Potrivit fostului golgheter al roș-albaștrilor, Popescu ar trebui susținut în perioada de recuperare, fiind un jucător cu experiență și un element esențial în apărarea echipei. El a subliniat că FCSB riscă să aibă de suferit dacă nu îi găsește un înlocuitor valoros, mai ales în contextul obiectivelor mari din următorul sezon.

Rusescu a reamintit că în trecut, alți jucători importanți ai clubului au beneficiat de încrederea conducerii în perioade similare și speră ca patronul să își reconsidere poziția.

„Se mai pot schimba lucrurile. În mod normal, merită o prelungire a contractului. În trecut, au mai fost jucători care au stat 3-4 ani la FCSB, deși au avut probleme medicale. Ar fi o pierdere pentru FCSB, absolut. Va fi o pierdere dacă nu găsesc un înlocuitor pe măsură”, a spus Raul Rusescu, potrivit gsp.ro.

Accidentarea suferită de Mihai Popescu la națională – o ruptură de ligament încrucișat – îl va ține pe tușă până la finalul sezonului.