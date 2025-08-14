Gigi Becali, pus la zid pentru haosul de la FCSB: “E o harababură tactică! Îşi distruge singur casa”

FCSB a pierdut cu 0-1 pe teren propriu în fața Unirii Slobozia în etapa a 5-a din SuperLiga. Gigi Becali a fost criticat pentru situația din prezent a echipei, fiind acuzat că distruge de unul singur tot ce clădise în ultimele sezoane.

Gigi Becali, răspunzător pentru situația drastică de la FCSB

FCSB se află în criză, iar echipa suferă atât în campionat cât și în cupele europene. Bucureștenii au bifat mai multe rezultate dezamăgitoare, iar Gigi Becali nu mai are răbdare cu jucătorii săi.

Vivi Răchită vorbit despre situația campioanei României și consideră că patronul echipei este principalul răspunzător pentru tot ceea ce s-a întâmplat până acum.

„Harababură tehnico-tactică. Cât timp Gigi nu vine să vadă antrenamentele, nu are cum să știe ce calități au și ce posturi li se potrivesc jucătorilor. Dacă nu vine la antrenamente nu are…

Anul trecut zicea de Lixandru e cel mai bun, că e metronom, acum că greșește că îl bagă în teren. Șut era de Barcelona…”, a spus Vivi Răchită inițial.