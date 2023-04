Gigi Becali, răspuns pentru Marius Lăcătuș: ”Cum să se împartă suporterii între FCSB și CSA Steaua?”

Gigi Becali i-a răspuns lui Marius Lăcătuș, după ce fostul antrenor a spus că suporterii vor ”migra” către echipa din liga a doua când va promova.

Latifundiarul din Pipera a spus că nu este de acord cu afirmația lui Marius Lăcătuș, iar fanii vor rămâne alături de roș-albaștri.

„Cum să se împartă? Cât are Ghencea, 31.000? 29.000 cu 2.000. Așa e. Dar n-o să-i vedeți niciodată. Rămâne dorința de a juca acolo, dar dacă v-am spus că toate sunt de-a îndoaselea… A promis Ciolacu, am avut încredere în el, dar n-a făcut. Nu mă mai enervez. Asta e situația.

Cum adică dai 20 de milioane, iei o echipă, după 25 de ani vin unii și zic că am furat-o. Păi au semnat 10 generali, colonei, miniștri. Cum? Dacă am furat-o, de ce nu e penal? Le-am plătit și chirie și m-a costat impozitul la stat pe clădire vreo două milioane de euro”, a spus Gigi Becali în cadrul unui interviu oferit la locuința sa din București.