Gigi Becali, reacție fermă după remiza cu campioana României: „Să mănânce naşul bătaie, nu era bine!”

„Era ziua lui naşu’, să mănânce naşul bătaie, nu era bine. M-am gândit, e naşul meu, până la urmă să mai ia un punct, mi-ar părea rău să nu se ducă în play-off Gică. Am făcut egal, dar am câştigat încredere. Ori cu 11, ori cu 9…am văzut jocul echipei, nu le-am dat nicio şansă celor de la Farul.

Nici măcar o şansă, jucăm foarte bine. Mi-a dat încredere ca şi cum am fi câştigat. A demonstrat FCSB că e echipă puternică, că nu are probleme. Fără Olaru, fără Coman, el a fost la jumate, trebuie să ia antibiotic, are gâtul inflamat.