Gigi Becali, reacție pe care nu o aștepta nimeni la penalty-ul cerut de Rapid la Craiova. „500 la sută”

Gigi Becali le dă dreptate rapidiștilor. Patronul FCSB susține că echipa lui Dan Șucu a fost privată de un penalty în finalul meciului de la Craiova.

„500%! Mai penalty ca ăla nu ai cum să vezi. Nu se poate mai penalty ca ăla. Când am văzut că se uită… Mă rugam. Când am văzut, am zis că n-are cum, dacă vede VAR-ul nu are cum. Nu știu ce s-a întâmplat, i-a întunecat, i-a înghețat.

(n.r. – Rugăciunile…) Nu, că n-ai voie să te rogi de răul altuia, dar eu o fac, că sunt păcătos. Da, păi ce să fac. Zic ‘Doamne, iartă-mă, dar așa vreau’. Acum e posibil să fi fost în primă fază ofsaid.

Când am văzut că nu se duce la VAR, am zis ‘Doamne, așa ceva?’ Nu îți vine să crezi! 11 metri clar, ce să mai, i-a rupt piciorul!”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.