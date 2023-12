Gigi Becali, replică acidă pentru Cristi Balaj: „Și-a dat foc la valiză. Îi fac plângere penală!”

Gigi Becali i-a răspuns lui Cristi Balaj. Patronul FCSB-ului a ținut să-i ofere replica președintelui de la CFR Cluj.

Mai exact, Becali a fost deranjat de afirmațiile făcute de Balaj, care a amintit de perioada în care latifundiarul din Pipera s-a aflat în detenție.

„I-a dat foc la valiză. Îi fac plângere penală!”

„Băi băiatule, noi am pierdut campionatul cu FC Voluntari și nu și-a cerut scuze. El cu acest comunicat și-a dat foc la valiză. Îi fac plângere penală. Declarația lui e vădită. E o chestiune cu tentă. Mesajul lui e aia sunt prietenii mei. Trebuia să scoateți mingea din poartă! Bă, nu mă interesează! Scoateți mingea din poartă. Dacă nu, vă rețin de la delegări. Așa e România… E batjocorită de străini.

Da, tată! Tu crezi că mie îmi e rușine cu facultatea? Orice facultate, pe care am făcut-o, am făcut-o și gata! Am făcut facultatea aia cu voia Domnuiui. Așa a vrut Domnul! Acum, să stau să-i răspund lui Balaj? Balaj, cum a fost arbitru, așa o să fie și ca om mai departe.

El are o altă facultate. Eu am facut facultatea obligatoriu, că m-au legat să o fac. El are o facultate mult mai tare decât studenții de acolo. Ai înțeles? Deci, studenții ăia, care erau cu mine în facultate, sunt mici copii pe lângă facultatea lui rafinată (n.r. râde). El a făcut facultatea aia la seral! O are în inima lui facultatea aia, șmecheria aia”, a declarat Gigi Becali, conform Fanatik.