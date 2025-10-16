Gigi Becali rupe tăcerea. Motivul pentru care nu-l vrea pe Șumudică la FCSB

Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a comentat recent despre relația cu antrenorul Marius Șumudică, susținând că în prezent nu ar colabora niciodată cu acesta. Becali a afirmat că Șumudică s-a schimbat și nu mai acceptă ca patronul să îi impună primul 11 al echipei, o situație care îl nemulțumește profund.

Becali a glumit spunând că pentru ca FCSB să se califice în fiecare sezon în faza principală a Champions League, Șumudică ar trebui să fie antrenorul echipei. Totuși, el a fost clar că acest lucru nu se va întâmpla, deoarece acum Șumudică s-a „șmecherit” și nu mai lasă să i se spună cum să-și formeze echipa.

Finanțatorul a subliniat că în trecut lucrurile stăteau altfel, iar Șumudică era de acord să urmeze indicațiile patronului, dar acum nu mai este cazul. Gigi Becali anticipează că valoarea clubului va ajunge la un miliard de euro în 7-8 ani, doar dacă echipa reușește să se califice constant în Champions League, iar pentru aceasta îl vede pe Șumudică ca antrenor ideal, deși colaborarea este improbabilă.

„Clubul va costa, în 7-8 ani, un miliard de euro. (n.r. Asta înseamnă că vă calificați în Champions League) În fiecare an, doar că trebuie să fie Șumi antrenor.

(n.r. Credeți că veți lucra vreodată cu Șumudică?) Nu! Înainte zicea: ‘Ce mă interesează pe mine schimbările? Să stai cu nevasta în bucătărie, să aibă copiii ce le trebuie’. Acum s-a șmecherit, nu mai spune că poți să îi faci echipa”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.