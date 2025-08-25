Gigi Becali s-a convins de Mamadou Thiam și a dat verdictul

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a oferit un verdict clar despre noul atacant Mamadou Thiam (30 de ani), transferat recent de la Universitatea Cluj. După ce l-a văzut în teren o singură repriză în meciul pierdut cu FC Argeș, scor 0-2, din etapa a 7-a a Superligii, Becali a mărturisit că a fost impresionat de evoluția senegalezului.

Thiam a intrat pe teren la pauză, în locul lui Denis Alibec, jucător criticat dur de patronul clubului după acest meci. Becali a recunoscut că a greșit neintroducându-l pe Thiam încă din primul 11 și a spus că acum, după aceste 45 de minute, nu mai are nicio îndoială că atacantul este un fotbalist valoros. De asemenea, a precizat că apariția lui Thiam în echipă va complica și mai mult lupta pentru un loc în atac, inclusiv pentru Alibec.

„Eu v-aș ruga să nu mă mai sunați, că sunt penibil eu, eu din politețe vă răspund, să mă mai sunați când o să fiu în play-off, dacă o să fim. O să intre Thiam, l-am văzut, e fotbalist, o să aibă șanse și Alibec, dar mai greu. Eu l-am văzut pe ăsta acum, nu-l știam, că nu a jucat, că nu s-a antrenat, și tot a jucat, e activ omul, l-am văzut. Eu vă spun acum, eu vorbesc ca un spectator.

Am greșit, l-am băgat pe Politic care nu joacă nimic, mai bine îl lași pe Olaru, care mai greșește, dar mai joacă ceva, mai bine îl las pe Cisotti care mai face ceva, decât pe George (n.r. Tavi Popescu) care greșește, și încă o greșeală, trebuia să jucăm cu Thiam de la început, am vorbit cu MM, a zis că îmi dă o informație, cu Pintilii, trebuia să jucăm cu Thiam de la început, astea sunt greșelile făcute de mine”, a spus Gigi Becali, după meci, la emisiunea „Fotbal Club”, de la Digi Sport.