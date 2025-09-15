Gigi Becali s-a hotărât! Jucătorul pe care îl scoate din centru și îl trimite în banda dreaptă: ”Ziceai că e rachetă”

Duelul Csikszereda – FCSB s-a terminat la egalitate, scor 1-1, în etapa a noua a Superligii.

Astfel, roș-albaștrii se află pe locul 12 în clasament, cu o singură victorie și doar șapte puncte.

Gigi Becali ”a ieșit la atac” și și-a criticat jucătorii la finalul partidei.

Patronul a declarat că îl va scoate pe Daniel Bîrligea din centru și îl va folosi în banda dreaptă.

„Pe Bîrligea l-am luat de atacant în dreapta, așa făcea la CFR. Eu nu l-am văzut număr nouă niciodată la CFR. Venea din bandă și intră în centru în viteză, ziceai că e rachetă. Băi, eu zic că o să fie Lăcătuș. Eu de aia l-am luat.

L-am văzut aseară, s-a învățat să dribleze. Știe și să dribleze acum, că nu prea dribla. Păi, stai, dacă driblează și are viteză, ia să-l bag în dreapta, să mă folosesc de driblingul și viteza lui, că e Săgeata din Carpați”, a declarat Becali, conform Fanatik.