Gigi Becali s-a răzgândit: ”Noi am revenit în lupta la titlu!”

Gigi Becali a fost foarte supărat după meciul cu Rapid.

Patronul FCSB a anunțat că va vinde echipa pentru 25 de milioane.

Acum. Gigi Becali susține că vrea 40, dacă va lua campionatul.

”Noi am revenit în lupta la titlu. Eu dau interviul ăsta, dar eu de fapt am terminat. Am un client cu care negociez. Am 25 de milioane, a zis că dă 25 de milioane. Dacă iau campionatul, iau 40. Dacă nu, 25. Contează asta foarte mult. Am terminat, la revedere!”, a declarat Gigi Becali pe 2 mai.