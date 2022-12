Gigi Becali s-a simțit jignit de oferta primită pentru un jucător de la FCSB: „Ce sunt mă, găinar?” – Despre ce fotbalist este vorba!

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a vorbit recent despre oferta pe care a primit-o pentru unul dintre jucătorii săi.

Se pare că latifundiarul din Pipera s-a simțit jignit de propunerea primită. Iată ce a spus Gigi Becali despre Ianis Stoica.

„«Bă, sunteți nebuni? E un gunoi să îl las să plece În rate? Ce sunt mă, găinar? Am oi, poți să mă faci cioban, dar nu găinar»”

„Ianis Stoica e la echipa la doua. Pentru el am primit o ofertă de 550.000 de euro. Au zis că dau banii in 3 rate. «Bă, sunteți nebuni? E un gunoi să îl las să plece În rate? Ce sunt mă, găinar? Am oi, poți să mă faci cioban, dar nu găinar».

Vorbim de 550.000 de euro în rate. Ianis e acum la echipa a doua. Sunt 8 jucători la echipa a doua, vor juca în cupă. Nu vor juca titularii. Îi vom da ocazia lui Iftime să câștige și el, să bea o șampanie”, a declarat Gigi Becali, pentru cei de la sport.ro.