Gigi Becali scoate din echipă 3 fotbaliști: „Vom lua măsuri”

Gigi Becali a anunțat schimbări importante din iarnă. La nici 24 de ore de la înfrângerea suferită în fața Oțelului Galați, Becali a ieșit și a spus că Dorin Rotariu, Cristi Ganea și Andrea Compagno pleacă de la echipă în pauza competițională.

„Vom lua măsuri în iarnă. Vor pleca trei jucători. Îi știu. Sunt doi pe care i-am luat acum. Sunt un idiot că nu-mi dau seama că dacă ăia nu-i vor acolo nu am eu ce să fac cu ei.

Rotariu, Ganea, Compagno. Poate Crețu…. Băi, Rotariule. Ești pe teren, ești atacant… Du-te, bă. Te duci cu mingea, o iei în dinți și fugi cu ea. L-am tot încercat pe Rotariu.

Prețul lui Compagno l-am lăsat la un milion. Atât cer. Ce să faci? Ei au dat 500.000, eu am cerut un milion. Poate se ajunge la 700.000 de euro. Sunt oferte din Italia, din Arabia. Asta e.

Am crezut că am dat lovitura cu el. Părerea mea e că după ce a avut 4-5.000 de euro salariu la Craiova. A venit la 20.000 de euro și după un an s-a săturat. Când a dat de bani…

Nu ai văzut? Una, doua sare în cap. Când e faultat, arbitrul nu mai dă fault. Că se aruncă mereu. Ești la înot? Stai, mă, în picioare!”, a declarat Gigi Becali într-o discuție cu jurnaliștii.