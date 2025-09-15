Gigi Becali, sfat pentru finul său Mirel Rădoi după criza hipertensivă suferită după meciul cu Farul

Mirel Rădoi a trecut printr-un moment dificil după partida dintre Universitatea Craiova și Farul Constanța, când a fost găsit întins pe jos în vestiar, în urma unei crize hipertensive cu tensiunea arterială de 23 cu 16. Starea sa a necesitat intervenția urgentă a staff-ului medical, care i-a administrat o injecție pentru a-i calma tensiunea și a-l readuce la valori normale.

În contextul acestui episod, Gigi Becali i-a transmis un mesaj dur, dar plin de grijă, finului său Mirel Rădoi, sfătuindu-l să își tempereze reacțiile și să nu își piardă sănătatea din cauza fotbalului.

„Îi dau un sfat finului meu, tată ai 16 puncte, nu merită să-ţi pierzi sănătatea pentru fotbal. Te egala, pierdeai două puncte, pentru ce să te agiţi aşa. 23 tensiunea…te scot afară!

Acum o să scot şi eu afară în minutul 20. Pe Olaru l-am văzut în minutul 15-20, nu ştiam că e pe teren. Aşa trebuie să facă (n.r. voia să-l scoată pe Baiaram) Să se înveţe minte, să faci ce zic eu, dar nu să-mi crească tensiunea”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Criza lui Rădoi a fost cauzată de nervozitatea provocată de o situație petrecută în finalul meciului, când jucătorul Ștefan Baiaram a fost scos din sărite pe antrenor, iar acesta a reacționat intens, culminând cu incidentul medical.