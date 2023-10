Gigi Becali și-a criticat dur un titular: „S-a apucat de gâdilat mingea”

FCSB a făcut egal, 2-2, cu U Cluj, pe teren propriu, iar Gigi Becali s-a arătat extrem de numlțumit. La finalul partidei de pa Arena Națională, finanțatorul roș-albaștrilor l-a criticat dur pe Octavian Popescu.

„Lui Ovidiu Popescu i-a intrat în cap că e mare fotbalist! El a început acum să nu mai bage piciorul. A greşit că nu mai bagă piciorul. El doar aleargă după adversar.

Tavi Popescu crede că am fost doar la sală. El crede că ne distrăm la sală şi gâdilă mingea. Asta e o echipă mare acum. Tavi Popescu crede că el gâdilă mingea. Că ne apucăm de gâdilat. Dacă ar putea să ţină mingea ar fi bine, că o ţinea pe vremuri. Acum o gâdilă de două ori şi o dă la adversar”, a spus Gigi Becali.

Antrenorul lui FCSB, Elias Charalambous, a fost nemulțumit de evoluția echipei sale.

„Nu a fost rezultatul pe care l-am vrut. În prima repriză, nu am fost cum trebuia. Marea problemă a fost că nu am controlat jocul. Le-am lăsat spații mari.

În repriza secundă, am încercat să reparăm greșelile, dar nu am avut control. Am avut șanse, dar când nu marchezi e posibil să încasezi. Asta ne-a costat cele trei puncte. Trebuie să devenim mai buni. Mă gândesc la următorul meci, care va fi în cinci zile. Trebuie să muncim și să continuăm.