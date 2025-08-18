Gigi Becali și-a criticat preferatul din echipă: „Ce jucăm aici? Floricele facem noi?”

Gigi Becali, finanțatorul FCSB, l-a criticat dur pe Florin Tănase, după egalul cu Rapid, scor 2-2.

„N-am ce să zic, echipa a jucat extraordinar. A fost ghinion. Bine, poți să spui greșeală, dar omul dacă a jucat extraordinar tot meciul și a făcut o greșeală, ce putem face? Așa a gândit el atunci. Mă refer la Ngezana. Nu sunt supărat, că poate și Târnovanu putea mai mult să facă, nu știu. Asta e, așa a fost să fie.

Mi-a plăcut toată echipa. Dar Tănase, în loc să fie mingea la noi, i-a dat-o lui Bîrligea. Bă Tănase, ține, bă, posesie, tu dai lob ca să dai mingea la ei? Ce jucăm aici? Floricele facem noi?

Am dat ordin acum, l-am sunat pe Pintilii! Niciodată nu mai bate Tănase lovituri libere! Noi avem jucători cu talie și tu bați pe jos, în bătaie de joc. De ce a cerut schimbare? Și asta e o întrebare.

O să vorbesc cu el, să joace fotbal! Sau vrea să se facă om de afaceri? Ești prietenul meu, dar gata, tată! Aici e fotbal, tată, nu construcții. Joacă fotbal, nu da floricele! Tu dai lob ca să dai mingea la ei? În stânga e Cisotti, dă-i mingea lui”, a concluzionat Gigi Becali, la Prima Sport.