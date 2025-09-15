Gigi Becali și-a dezvăluit greșeala după egalul contra Csikszeredei: ”Îmi pare rău”

Duelul Csikszereda – FCSB s-a terminat la egalitate, scor 1-1, în etapa a noua a Superligii.

Astfel, roș-albaștrii se află pe locul 12 în clasament, cu o singură victorie și doar șapte puncte.

Gigi Becali ”a ieșit la atac” și și-a criticat jucătorii la finalul partidei.

De asemenea, patronul a recunoscut că a greșit când l-a înlocuit pe Florin Tănase în a doua repriză, în minuutul 70, cu Vlad Chiricheș.

”De Bîrligea nu pot să zic, că s-a zbătut. Nu stăm numai în Politic, Olaru, Cisotti și Miculescu. Tănase e tehnic, dar tot de aia l-am scos. Poate îmi pare rău, că trebuia să iasă Bîrligea”, a spus Gigi Becali, la Liga Digisport.