Gigi Becali și-a distrus toată echipa, după umilința cu Metaloglobus: ”Le-am dat prime vreo 3 milioane de euro!”

Surpriză uriașă în Superligă. Metaloglobus București a reușit, sâmbătă seară, una dintre cele mai mari victorii din istoria clubului, învingând campioana en-titre, FCSB, cu 2-1, pe teren propriu.

Meciul a început cu emoții pentru gazde. În minutul 23, arbitrul Robert Avram a dictat penalty după un contact între Cisotti și Ely Fernandes, dar VAR-ul a întors decizia. După nici zece minute, situația s-a răsturnat: duelul dintre Irimia și Bîrligea a adus lovitură de la 11 metri pentru FCSB, transformată sigur de Florin Tănase în minutul 34.

Vicecampioana părea stăpână pe joc, dar totul s-a schimbat după pauză. Bîrligea a nimerit bara înainte de finalul primei reprize, iar la reluare, Ubbink a egalat spectaculos în minutul 48. Fără inspirație și fără ritm, roș-albaștrii au fost dominați de o echipă care a jucat cu sufletul. În minutul 55, Baba Alhassan a comis henț în careu, iar Huiban a transformat penalty-ul care a scris istoria serii.

FCSB a avut un gol anulat lui Octavian Popescu, în minutul 62, pentru un fault comis de Olaru, dar nu a mai contat. Echipa lui Charalambous a părut amorțită, incapabilă să reacționeze, deși a beneficiat de numeroase cornere.

Metaloglobus, echipa aflată pe ultimul loc, a produs șocul campionatului: prima sa victorie în Liga 1, chiar împotriva campioanei.

FCSB coboară pe locul 12, cu 13 puncte, la 15 lungimi de lider și la cinci de zona play-off. Metaloglobus rămâne ultima în clasament.

După meci, Gigi Becali a oferit mai multe declarații. Patronul a criticat aproape toți jucătorii echipei.

”A fost posibil pentru că le-am dat prime vreo 3 milioane de euro. Au luat prime, câte 200.000, 100.000, 300.000 de euro și așa e în România. Dacă iei în România bani, ce să mai joci? Au luat prime de calificare în Europa. Asta cred, ce poți să mai zici?

Aia e mingea lui Târnovanu, Târnovanu trebuia să iasă.

S-a întâmplat, are Metaloglobus 2-1, dar e minutul 50 și ceva, după aia să nu mai pasezi, să nu te mai miști pe teren? Eu nu mai înțeleg. E ceva… Aveam 1-0, George Popescu pasă lui Olaru, Olaru, lui, de la unul la altul, miștocăreală. Joacă, bă, fotbal! Jucau miștocăreală, ia-o tu, dă-mi-o înapoi, ia-o tu. Dă, bă, golul doi!

Radunovic, nimic. Olaru, toate la adversar. Golurile amândouă le-am luat de la Baba. Primul gol, depășit. Al doilea, 11 metri aiurea. De unde să-l scoți pe altul?

Să nu poți să pui mâna pe minge în fața unei piticanii de jucător… Asta e, ce să fac?

Tănase n-o să mai joace acolo. Am zis că joacă acolo pentru a-i face loc lui Olaru, dar la ce să-i facem loc lui Olaru, să dea toate la adversar?

Bîrligea s-a bătut, dar n-a avut realizări. A intrat Alibec, n-a atins mingea. A intrat Thiam, n-a atins mingea. A intrat Politic, a dat un șut aiurea. Au intrat trei jucători valoroși, dar nu s-au mișcat pe teren”, a declarat Gigi Becali, la Fotbal Club, de la Digi Sport.