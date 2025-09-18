Gigi Becali și Andrei Nicolescu au reacționat după ce Metallica și Iron Maiden au alungat FCSB și Dinamo de pe Arena Națională: „Asta-i România!”

Arena Naţională va deveni indisponibilă pentru meciurile de fotbal din luna mai a anului viitor, chiar în cele mai importante momente ale campionatului, când se decide titlul în SuperLiga. FCSB, Dinamo, dar şi Rapid sunt afectate.

Motivul îl reprezintă concertele Metallica şi Iron Maiden, care sunt programate pe 13, respectiv 28 mai. Cel mai probabil, de la 1 mai anul viitor, Arena Naţională va fi închisă pentru cele două concerte.

Nu este fezabilă nici ideea de a se organiza meciuri între cele două concerte, în condiţiile în care schimbarea gazonului după primul concert ar costa în jur de 500.000 de euro, ca apoi două săptămâni mai târziu să fie distrus. Mai mult, aceste concerte necesită o logistică uriaşă, fiind nevoie de zile întregi pentru pregătirea stadionului.

Scandal uriaş în 2022! „Finala” pentru titlu, mutată la Buzău

Perioada în care Arena Naţională va fi deschisă concertelor coincide cu finalul de sezon din SuperLiga. Iar acest scandal este unul cu repetiţie, o dată la câţiva ani.

Ultima dată, în 2022, a izbucnit o imensă controversă în condiţiile în care Arena Naţională trebuia să găzduiască „finala” campionatului între FCSB şi CFR Cluj.

Dar cel mai mare stadion al ţării a fost blocat de Saga Festival, astfel că ceea ce trebuia să fie meciul decisiv pentru titlu a fost mutat la Buzău. În cele din urmă, confruntarea n-a mai avut nicio miză. FCSB a remizat surprinzător în penultima etapă cu Voluntari şi CFR Cluj a reuşit să câştige matematic titlul înaintea meciului direct.

Gigi Becali: „Vin unii străini și îi acceptă imediat și eu nu pot să construiesc biserică de lemn pe terenul meu”

Gigi Becali a reacţionat după ce a aflat că FCSB va fi nevoită să se mute din nou de pe Arena Naţională. Patronul FCSB speră ca legea iniţiată de el şi care stipulează ca stadioanele să fie folosite doar pentru activităţi sportive să treacă până atunci:

„Asta e România, dar poate până atunci trece legea mea. Stadioanele sunt făcute pentru fotbal, nu pentru alte activități. Nu mă mai deranjează nimic. Ce să mai zic?

În România se poate orice. Vin unii străini și îi acceptă imediat și eu nu pot să construiesc biserică de lemn pe terenul meu. Domnul să vă ajute!”, a declarat Gigi Becali.

Andrei Nicolescu: „Normal că ne afectează. Noi doream să jucăm pe Arena Națională”

Preşedintele celor de la Dinamo, Andrei Nicolescu, s-a declarat surprins de această veste, spunând că planul B al celor de la Dinamo în acest caz este „Arcul de Triumf”, chiar dacă e un stadion care are o capacitate limitată:

„Nu știam de acest aspect. E informație proaspătă. Normal că ne afectează. Noi doream să jucăm pe Arena Națională. Acum nu știu ce se va întâmpla. Varianta de rezervă, evident, este Arcul de Triumf.

Dar mai multe nu pot să vă spun, pentru că efectiv acum am aflat și eu de la dumneavoastră. O să analizăm şi noi situaţia”, a spus Andrei Nicolescu.