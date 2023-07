Gigi Becali și cel mai mare vis al său în fotbal: „Asta este datoria mea și obligația mea față de țara mea!”

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a vorbit recent despre cel mai mare vis rămas în lumea fotbalului.

Mai exact, latifundiarul din Pipera a declarat recent că datoria sa este să mai ducă o dată echipa pe care o deține în grupele Champions League. Iată ce a spus.

„Asta este datoria mea și obligația mea față de țara mea!”

„Eu mai am o dorință, obligație și o datorie. Întotdeauna mi-au plăcut lucrurile cele mai înalte… E patimă, dar asta am. Obligația față de suporterii steliști, FCSB – Steaua adică, să nu se supere cineva, și datoria față de Steaua, că așa am preluat-o, e să mai intru o dată în grupele Champions League.

Asta este datoria mea și obligația mea față de țara mea, pentru că am preluat un brand mare. Nu cred că e departe, adică se vede cum Dumnezeu a lucrat-o ușor, ușor. Dumnezeu își știe dorința, inima și îți face pe plac, ca Steaua să fie în Liga Campionilor în grupe”, a spus Gigi Becali, conform Digi Sport.

Așa arăta grupa de Champions League din care a făcut FCSB parte ultima dată în sezonul 13/14: