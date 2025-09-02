Gigi Becali șochează din nou după convocările de la FCSB la echipa națională: „În locul lui Lucescu, nu i-aș fi chemat!”. Care e situația lui Bîrligea

Deși a fost convocat în primă fază la echipa națională, Daniel Bîrligea nu se va prezenta la lot, asta după ce s-a accidentat în CFR Cluj – FCSB. Ce spune Gigi Becali despre situația în care se află atacantul.

Gigi Becali șochează din nou după convocările de la FCSB la echipa națională

Gigi Becali a anunțat că Daniel Bîrligea a plecat marți dimineața la Belgrad, acolo unde Marijana Kovačević îl va pune din nou pe picioare. Patronul consideră că Denis Drăguș va fi folosit titular de Mircea Lucescu în lipsa lui Bîrligea.

Totodată, omul de afaceri a fost extrem de sincer și a transmis că el, dacă era în locul lui Mircea Lucescu, nu i-ar fi convocat pe Adrian Șut și Darius Olaru pentru meciurile echipei naționale. Motivul? Forma mijlocașilor a fost ștearsă în debutul acestui sezon.

„(n.r. – Cu Bîrligea ce se întâmplă?) A plecat la Marijana astăzi! El poate să joace și peste trei zile. (n.r. – Pierde naționala) E mai bine așa! Rămâne aici și se pregătește calumea. Să știți că erau prea mulți jucători la echipa națională.

„Nu i-aș fi luat pe Olaru și Șut la echipa națională”

Eu spun adevărul acum! Dacă aș fi fost Lucescu, eu nu i-aș fi luat pe Olaru și pe Șut. N-au arătat… Să nu se supere Olaru și Șut, dar eu nu îi luam la echipa națională.

Bine, îl luam pe Tănase, că a fost numărul 1. Numai Tănase cred că o să joace titular din cei chemați, că nu are cine altcineva.

(n.r. – Nici Louis Munteanu nu e în formă?) Și cine o să joace atacant? (n.r. – Drăguș) Da, aveți dreptate. Louis nu poate să joace în fața lui Drăguș.

Louis are valoare, dar nu se compară cu Drăguș. Drăguș e foarte puternic, are forță, viteză și tehnică și nu se compară”, a declarat Gigi Becali.