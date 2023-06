Gigi Becali spune că a învățat din greșelile făcute în trecut: „Așa am pierdut trei campionate”

Patronul FCSB, Gigi Becali, susține că nu va mai aduce jucători tineri la echipă, preferând unii cu experiență.

„Nu o să mai folosim copii. Așa am pierdut trei campionate”, s-a convins Gigi Becali

Gigi Becali a anunțat că va aduce la FCSB numai jucători experimentați. „Trebuie să luăm jucători ca să avem un lot numeros. Nu o să mai folosim copii. Am zis mereu ‘Lasă, bă, că se înjumătățesc punctele’. Că așa am pierdut trei campionate.

Am pierdut cu Voluntari, cu cutare, cu cutare. ‘Lasă, bă, că avem timp’. Aveam prea mare încredere în echipă.

Ca să vezi cum am pierdut noi campionate… Cu Iași, au dat ăia în 10 un gol. Încă un campionat, a făcut De Amorim un 11 metri cu Dinamo în minutul 95. Acum, cu Gică, în campionatul regulat. Aveam 2-1 și după au bătut ei cu 3-2”, a spus Gigi Becali.

„Negociem cu mai mulți jucători. Vedem, analizăm, studiem, că n-au intrat zilele în sac. Nu are rost să ne hazardăm. Ați văzut, am dat vreo 7 afară acum. Eu nu fac contracte pe 3, 4 ani. Eu fac un an plus un an, un an plus doi ani. E bun, merge mai departe cu Steaua, FCSB.

Noi nu suntem Farul, că dacă îl aveam pe Hagi nu erau probleme. Hagi îi face fotbaliști pe toți. La noi vin și în loc să crească, ei mai scad puțin. Nu mai iau jucători tineri. Am tot luat… Trebuie să iau jucători cu experiență, pentru că ați văzut ce s-a întâmplat. Am luat bătaie cu 2-3 de la 2-0”, a completat el.