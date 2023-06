Gigi Becali știe de ce a pierdut campionatul în ultimii ani! Teoria patronului de la FCSB: „Ca să vezi cum am pierdut noi…”

FCSB a ratat titlul și în ultimul sezon. Bucureștenii nu au mai pus mâna pe trofeul Ligii 1 de 8 ani.

Patronul Gigi Becali a vorbit despre echipa sa. Iată ce motiv a găsit pentru ratarea campionatului în ultimele sezoane.

„Ca să vezi cum am pierdut noi…”

„Trebuie să luăm jucători ca să avem un lot numeros. Nu o să mai folosim copii. Am zis mereu ‘Lasă, bă, că se înjumătățesc punctele’. Că așa am pierdut trei campionate. Am pierdut cu Voluntari, cu cutare, cu cutare. ‘Lasă, bă, că avem timp’. Aveam prea mare încredere în echipă.

Ca să vezi cum am pierdut noi campionate… Cu Iași, au dat ăia în 10 un gol. Încă un campionat, a făcut De Amorim un 11 metri cu Dinamo în minutul 95. Acum, cu Gică, în campionatul regulat. Aveam 2-1 și după au bătut ei cu 3-2″, a spus Gigi Becali, conform DigiSport.