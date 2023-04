Gigi Becali susține că Gică Hagi este ajutat de arbitraj: ”Da, mi-e teamă de dragostea asta faţă de el!”

FCSB are șanse la campionat în acest sezon.

Gigi Becali a vorbit despre lupta la titlu.

Patronul FCSB susține că echipa lui Gică Hagi ar fi ajutat de arbitraj.

”Mi-e teamă de arbitrajul meciurilor directe. Şi cu CFR, şi cu… dar să dea Dumnezeu să n-ajungem. Altfel nu, nici un fel de… ca să zici că e ceva vreo conspiraţie… nu.

Numai că… n-ai ce să le faci tu la arbitri, dacă ei îl iubesc pe Hagi, ce sa le faci? Erau copii, Hagi era mare, oricine şi oricine ar fi, îl iubesc pe Hagi, îşi face el (n.r. arbitrul) meseria, dar e firea.

Vrând-nevrând, tot trage cu el. Şi nu trag aşa că… ar… dragostea aia de marele fotbalist care l-au trăit. Şi atunci… mai cu trag. Asta mi-e mie teamă

Nu e nimica rău în asta. Faptul că oamenii iubesc alţi oameni, care au fost mari în viata lor, e lucru bun. Înseamnă un respect, nu reproşez asta

Da, mi-e teamă de dragostea asta faţă de Hagi, că are numele care-l are. N-o să ţină cu mine. Cu mine, toată lumea împotriva mea…”, a spus Gigi Becali.