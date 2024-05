Gigi Becali, tot mai hotărât să aducă atacant la FCSB: „Louis Munteanu este marcator!”

Gigi Becali a vorbit recent despre transferurile pe care vrea să le facă la FCSB în vara acestui an. Patronul bucureștenilor își dorește să consolideze mai multe posturi din echipă, printre care și atacul.

Unul dintre vârfurile intrate în atenția latifundiarului din Pipera este Louis Munteanu. Iată ce a spus Becali despre tânărul jucător.

„Louis Munteanu este marcator!”

„Până acum, nu am putut să vorbim de Louis Munteanu, era sub contract. Acum, nu pot zice că am vreo influență la Farul. De Kiki vorbim săptămâna viitoare, de Louis Munteanu haideți să vorbim acum, dacă tot a venit impresarul. Louis Munteanu este marcator.

Am zis că dau 600-700.000 euro, dar probabil că o să vină cu niște condiții. Avem nevoie de un atacant, fie că e Louis Munteanu, fie că e Alibec. Nu e numai Louis Munteanu, o să vină și alt atacant. Luăm doi atacanți.”, a declarat Gigi Becali, conform Digi Sport.